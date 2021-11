기시다, 中 인권문제 겨냥한 총리 보좌관에 前 방위상

[아시아경제 조현의 기자] 기시다 후미오 일본 총리가 중국의 신장 위구르 인권탄압 등을 담당할 총리 보좌관에 나카타니 겐 전 방위상을 기용했다.

8일 교도통신 등에 따르면 기시다 총리는 이날 총리관저에서 나카타니 전 방위상을 만나 이같이 밝힌 뒤 미국 등 동맹국과 협력해 국제 인권 증진을 위해 노력할 것을 지시했다.

11선 중의원 의원인 나카타니 전 방위상은 이후 총리관저 기자단을 만나 "지금까지의 지식과 경험을 살려 (총리에게) 적절한 조언을 할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

나카타니 전 방위상은 2차 아베 신조 정권 때 방위상으로 기용된 바 있고 자민당 안전보장조사회장도 역임했다. 의원 모임인 '인권 외교를 초당파로 생각하는 의원 연맹'을 설립해 공동 대표도 맡은 바 있다. 이 모임은 중국의 인권 문제를 다뤘다.

기시다 총리는 지난해 9월 집권 자민당 총재 선거 때 중국 인권 문제 등에 대응하는 인권 담당 보좌관을 신설하겠다는 공약을 내놓았다.

