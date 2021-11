정읍시, 먹거리 보장 종합관리 시스템 구축에 ‘박차’

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 시민에게 안전하고 건강한 먹거리를 보장하기 위해 종합관리 시스템 구축에 박차를 가하고 있다.

시는 8일 농업기술센터 대강당에서 ‘정읍시 지역단위 푸드플랜 수립 연구용역’ 제2차 중간보고회를 열었다고 밝혔다.

보고회는 이완옥 농업기술센터 소장과 시의회 의원, 관계기관, 농협, 로컬푸드 관계자, 생산자, 유통업체, 푸드플랜 TF 위원 등 25명이 참석한 가운데 진행됐다.

푸드플랜은 농림축산식품부 국정과제로 지역 먹거리의 생산·유통·소비 등 하나의 선순환 체계로 관리해 시민 모두에게 건강하고 안전한 먹거리를 제공하기 위한 사업이다.

농가에 안정적 판로확보와 소득을 제공하는 한편 환경을 오염시키지 않는 바른 먹거리 정책을 실현하기 위한 종합적 관리 시스템이다.

지난 8월 열린 1차 중간보고회에서는 정읍지역의 먹거리 특성과 실태 현황, 시장 규모 등 푸드플랜 주요 이슈를 도출했다.

이번 2차 중간보고회에서는 구체적인 푸드플랜 비전과 전략 수립, 학교(공공)급식지원센터 설립 방향과 운영방안 등에 대해 의견을 나눴다.

시는 중간보고회에서 제시된 내용을 토대로 최종보고회까지 세부적인 사업을 면밀히 검토해, 지역 특성에 맞는 실질적인 계획을 수립할 방침이다.

특히 농가 교육 등을 통해 시민이 함께 참여하는 정책을 수립하고, 이를 통해 시민들의 안전한 먹거리 보장을 최우선 가치로 삼아 강력하게 추진해 나갈 계획이다.

시 관계자는 “중간보고회를 통한 푸드플랜 비전과 전략을 토대로 시의 정책 방향과 연계한 지속 가능한 먹거리 선순환 체계를 구축할 것이다”며 “푸드플랜이 올바른 방향으로 정립될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr