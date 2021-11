함평군 ‘경제·취업난 스트레스’ 청년세대 정신건강 문제 해결 나서

‘위(We)로 DAY’…청년 자살예방 교육·우울 선별검사 등 정신건강 프로그램 운영

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 코로나19 이후 가중된 경제난과 취업난으로 우울증과 스트레스에 노출된 청년세대의 정신건강 문제를 해결하기 위해 나섰다.

전남 함평군은 지역 청년단체 회원 85명을 대상으로 지난달 27일부터 한 달간 정신건강 증진사업 ‘위(We)로 DAY’를 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 자살 예방교육을 통해 생명존중 문화를 조성하고, 참여자를 대상으로 우울 선별검사를 실시, 우울 고위험군을 조기 발견하여 치료, 상담 등을 지원하기 위해 마련됐다.

군은 지난 3일 JCI 국제청년회의소 회원을 대상으로 ‘청년 게이트키퍼 양성교육 및 프로그램’을 운영, ‘반려식물 만들기’, ‘생명지킴이 게이트키퍼 양성교육’ 등을 실시했다.

또 프로그램 참여자를 대상으로 우울척도 검사를 실시, 고위험군으로 분류된 50명에게 양초, 스트레스볼 등 심리안정 용품이 들어있는 ‘청년희망 꾸러미’를 제공해 심리회복을 지원할 계획이다.

여기에 고위험군 대상자에게는 정신건강 전문 상담사와의 1:1 맞춤형 상담을 제공하며, 정신건강복지센터 연계를 통해 지속적인 관리로 청년들의 정신건강 증진을 도모한다.

이 외에 함평군정신건강복지센터에서는 내년부터 정신건강치료비 지원, 청년마음건강 캠페인 등 ‘2030 청년 정신건강 증진사업’을 새롭게 실시, 청년세대의 정신건강 회복을 위한 다양한 프로그램을 추진한다.

이상익 군수는 “불안, 스트레스 등 심리적 어려움을 겪는 청년들이 건강한 사회 구성원으로서 역할을 할 수 있도록 관계기관 간 긴밀한 협조체계를 구축해 다양한 지원책을 마련해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr