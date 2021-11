김 총리 "요소수 사태, 정부 초기대응 아쉬워…아프게 반성"

국회 예산결산특별위원회 종합정책질의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 요소수 품귀 사태와 관련해 8일 "초기에 적극성을 띠고 (대처)했다면 상황이 악화되는 것을 막을 수 있지 않았겠나 하는 아쉬움이 있다"면서 "아프게 반성한다"고 말했다.

김 총리는 이날 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 오영환 더불어민주당 의원이 "(정부의) 너무 늦은 대처로, 국가 위기관리 인식이 안일했다는 평가가 있다"는 지적에 이같이 답했다.

아울러 이번 사태를 계기로 전방위적 산업자원 수급 현황을 점검해야 한다는 오 의원의 요구에 김 총리는 "전략물자로 관리하고 비축한 것 외에, 이번처럼 사회 곳곳에 중요한 역할을 해야 하는 품목이 80여개가 된다고 산업통상자원부가 파악했다"며 "자원안보에 관한 인식을 새롭게 하고 대비하고, 국가 전체가 상황 관리하는 시스템을 구축하겠다"고 밝혔다.

요소수 품귀 사태가 장기화될 수 있다는 우려에 대해서는 "그런 상황이 오지 않도록 하기 위해 온 정부의 각 부처가 달려들어서 하고 있다"며 "응급 계획에 따라 수입선을 다변화하는 등 최대한 노력하고 있다"고 말했다. 특히 "소방, 의료 등에 있어서는 2∼3개월 정도 여유가 있다"고 덧붙였다.

정부가 군 수송기를 통해 이번 주 호주로부터 요소수 2만ℓ를 수급하겠다고 밝혔지만 이는 차량용 3~4일치에 불과하다. 추가 수급계약 상황과 관련해 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 "10여개 나라에서 협의가 진행 중이지만, 특정 국가를 말하긴 어렵다"고 답했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr