통계청 주관 조사서 군민 적극 동참 인정받아

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 통계청에서 실시한 대규모 통계조사의 정확하고 성공적인 수행 공로를 인정받아 부총리 겸 기획재정부장관 표창을 수상했다고 8일 밝혔다.

군에 따르면 대규모 통계조사 평가대상은 지난해 실시한 인구주택총조사, 농림어업총조사와 올해 경제총조사까지 총 3개의 통계조사로써 5년마다 실시하고 있는 전국 단위 통계조사다.

완주군은 우수조사요원을 선발해 교육과 적절한 인력관리, 실사지도 등 완주군민들의 적극적인 동참을 이끌어낸 공로를 인정받았다.

이번 평가에서 기획재정부 장관 표창 4명, 통계청장 표창 6명으로 총 10명이 수상의 영광을 안았다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr