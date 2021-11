지친 마음 바다에 풀고 … 경북도, 청소년가족에 힐링 선물 ‘바다위드가족캠프’ 열어

5~7일 2박3일, 울진·영덕·포항서 힐링프로그램 운영

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 무인 잠수정도 타고, 해양생물도 채집하고….

경북도는 국립청소년해양센터와 함께 지난 5일부터 7일까지 2박 3일 동안 지역 청소년가족 53명을 대상으로 ‘2021년 바다위드가족캠프’를 진행했다.

이번 가족캠프는 지난해 7월 해양교육 활성화를 위해 경북도, 경북교육청, 관내 해양관련 국립기관(울진 해양과학관, 영덕 해양센터, 포항 등대박물관)이 맺은 업무협약의 후속 조치로 마련됐다.

올해 3차례 진행했으며 코로나19로 지친 청소년 가족이 영덕 일출을 관람하고 푸른 바다를 느끼는 가족 힐링 프로그램으로 운영됐다.

‘바위캠프’에서 동해안 일출 맞이와 새해 소망편지 작성, 해양센터 해양체험, 해양생물 채집 및 비치코밍활동, IMO심볼 및 구명조끼 착용체험, 선박항해체험, ROV 조종체험, 극지퀴즈 및 이글루 체험 등 미션이 수행됐다.

수상 공동체 활동으로 물 적응력과 물을 통한 심신안정을 취할 수 있는 水치유 프로그램과 영덕지역 탐방활동도 이뤄졌다.

권택전 경북도 총무민원실장은 “참가 가족이 해양환경 파괴의 심각성을 느껴 자발적으로 해양환경 보호에 나서길 바란다”고 말했다.

