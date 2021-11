[아시아경제 이이슬 기자] 배우 이하늬가 비연예인 남자친구와 사랑을 키워가고 있다.

8일 오전 소속사 사람엔터테인먼트는 이하늬가 올 초 지인의 소개로 만난 비연예인 남성과 진지하게 교제 중이라고 밝혔다.

소속사는 "상대방이 비연예인이기에 신상정보 공개나 과도한 관심으로 인한 피해가 없도록 너른 양해를 부탁드린다"고 당부했다.

이하늬는 최근 업계 관계자들에게 남자친구를 소개하며 진지하게 만남을 이어오고 있다는 전언이다. 소속사가 열애 사실을 인정한 만큼 결실을 볼지 주목된다.

한편 이하늬는 2006년 미스코리아 진(眞)과 미스 유니버스 대회 4위에 오르며 데뷔, 배우로 활동했다. 최근에는 SBS 드라마 '원 더 우먼'의 주인공을 맡았으며, 영화 '외계+인'(감독 최동훈)과 '유령'(감독 이해영) 촬영을 마쳤다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr