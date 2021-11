우리銀 "마이데이터 오픈알림 신청 시 경품 제공"

스타벅스 커피 쿠폰 및 아이패드 미니6 제공

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 ‘우리 마이데이터 오픈알림 이벤트’를 오는 30일까지 실시한다고 8일 밝혔다.

‘우리 마이데이터’는 흩어져 있는 신용정보를 한데 모아 통합 조회하는 서비스다. 우리원뱅킹에서 개인의 신용 및 자산 상태에 대한 통합 분석 리포트는 물론, 초개인화 맞춤 금융 상품 및 서비스 추천 기능까지 이용할 수 있다.

다음 달 1일 오픈하는 ‘우리 마이데이터 서비스’ 출시를 앞두고 실시하는 이번 이벤트는 우리원뱅킹과 모바일 이벤트 웹 페이지에서 신청 가능하다.

신청하는 모든 고객에게 스타벅스 커피 쿠폰을 증정하며 ‘이벤트 공유하기’ 기능을 이용해 친구·지인에게 이벤트 내용을 공유한 고객 30명을 추첨해 아이패드 미니6 256G 모델을 증정한다.

우리은행 관계자는 “우리 마이데이터 서비스 출시에 맞춰 고객이 해당 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 사전 오픈알림 이벤트를 마련했다”고 말했다.

