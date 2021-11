“17년째 똑같다, 예산 올려달라” … 울산·전남·경남·부산, 전국체전 국비 증액 ‘한목소리’

4개 시·도 뜻 모아 공동 건의문 정부·국회 제출

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “17년째 같은 돈, 전국체전 국비 예산 올려달라!”

17년째 정액으로 지원되는 체전 운영비를 증액해달라며 4개 광역지자체장들이 한목소리를 냈다.

내년 개최지인 울산시는 8일 연차로 이어지는 개최지인 전남과 경남, 부산의 지자체장과 함께 서명이 담긴 체전 운영비 국비 증액 건의문을 정부와 국회에 제출한다고 밝혔다.

4개 시·도 공동 건의문은 국회 예산 심의 일정 전에 국비 증액을 위한 지자체장의 의지를 표명한 것으로, 문화체육관광부와 기획재정부, 국회 문화체육관광위원회와 예산결산특별위원회에 제출된다.

울산시는 내년 울산 체전의 성공적인 개최를 위해 올해 초부터 보조금 관리에 관한 법률 시행령에 명시된 전국체육대회 운영 기준보조율 50% 지원을 근거로 정부와 국회에 국비 증액을 지속적으로 요구해왔다.

지난 10월 국회 문화체육관광위원회 이채익 위원장을 비롯한 국회의원 8명이 울산종합운동장 방문 때 국비 증액에 힘써 달라고 강력히 요청했다.

내년 울산 체전부터 체전 운영비 부문의 국비 증액이 이뤄진다면 차기 개최지인 전남(2023년), 경남(2024년), 부산(2025년) 등은 물론 뒤이어 개최될 지자체 역시 차례로 증액된 국비가 지원될 전망이다.

송철호 울산시장은 “17년 가까이 정액 지원되던 체전 운영비에 대한 국비 증액 목소리를 내준 전남, 경남, 부산에 감사드린다”며 “성공적인 전국체전 개최를 위해 정부와 국회의 전방위적인 지원을 당부한다”라고 말했다.

