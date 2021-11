이준석 "2030 조롱하고 역선택이라 폄훼하면 돌아올 것은 역풍밖에 없어"

"2030 확장과 호남 지지세 확보, 승리를 위해서 필요한 과정"

[아시아경제 윤슬기 기자] 국민의힘 경선 이후 2030 당원들의 탈당 움직임이 거세진 것을 두고 일각에서 '역선택을 위해 입당했다'라는 주장이 일자 이준석 대표가 "무엇을 위함인지 알 수 없는 조롱과 역선택 주장으로 폄훼하면 돌아올 것은 역풍밖에 없다"라고 목소리를 높였다.

이 대표는 7일 오후 자신의 페이스북에 글을 올려 이같이 말했다.

이 대표는 "2030의 정치 참여에 대한 고민을 진지하게 해본 사람이라면 이것을 쌓기 위해 얼마나 긴 노력과 얼마나 진지한 접근이 필요한지 잘 알 것"이라며 "보수정당에게 있어 2030으로의 확장과 호남에서의 지지세 확보는 어떤 경우에도 포기해서는 안 되는, 그리고 어떤 경우에도 승리를 위해서 필요한 과정"이라고 말했다.

그러면서 "실망한 사람이 있다면 오히려 지금까지의 실망을 뒤덮을 만한 지향점을 제시하고 노력하는 모습을 보여야 한다"라고 강조했다.

한편 지난 5일 윤석열 전 검찰총장이 국민의힘 대선 후보로 선출되자 홍준표 의원을 지지했던 일부 2030 당원들은 크게 반발했다. 국민의힘 홈페이지의 '할 말 있어요' 게시판에는 경선 결과 발표 뒤 "'노인의힘' 탈당한다", "틀니의 힘", "6070끼리 해보세요", "이준석 대표 이후 (당) 개혁되는 줄 알았는데 아직 멀었다" 등의 글이 올라왔다. 홍 의원 지지세가 강한 온라인 커뮤니티 에펨코리아에도 탈당 인증 글도 이어졌다.

이에 윤 후보 지지자들은 "역선택하러 가입한 여권 지지자들"이라고 주장하면서 경선 후유증 우려가 나오고 있다.

