투썸플레이스, BC카드 ‘블랙핑크카드’ 제휴 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 BC카드와 제휴를 맺고 ‘블랙핑크카드’ 이용 고객 대상 할인 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

이날부터 12월31일까지 투썸플레이스에서 BC카드의 블랙핑크카드로 5만원 이상 결제하면(이용 금액 합산 기준) 5만원의 청구 할인 혜택을 받을 수 있다. 할인 혜택은 투썸플레이스 매장과 투썸하트 앱(투썸오더, 홀케이크 예약) 결제 건을 대상으로 적용되며, 프로모션 기간 동안 인당 1회 제공한다. 직전 6개월 동안 본인 명의 모든 BC바로카드(시발카드, 밸런스카드, 블랙핑크카드) 결제 이력이 없는 고객은 누구나 참여 가능하다.

블랙핑크카드는 BC카드가 국내 최초로 아티스트와의 제휴를 통해 론칭한 상품으로, 블랙핑크가 직접 카드 디자인 작업 과정에 참여해 화제를 모았다. 팬덤, 쇼핑, 생활 3가지 분야에서 할인 혜택을 제공하는 등 소비 데이터 분석을 기반으로 MZ세대가 선호하는 다양한 혜택을 제공한다.

