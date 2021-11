CJ온스타일, 언택트 푸드쇼…“제철 과일부터 김장 재료까지”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 오는 10일까지 천고마비 계절 가을을 맞아 ‘언택트 푸드쇼’ 행사를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 행사에서는 제철 과일부터 김장 재료까지 약 70개 브랜드의 식품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다. 3만원 이상 구매 시 적립금 10%를 지급하고, 카드 즉시할인 5~7% 혜택까지 제공한다.

대표 제철 과일로 경북 햇사과, 영암 대봉감, 제주 서귀포 조생귤, 나주 배, 영암 무화과 등을 판매한다. 또한 해남·영월·괴산 등 주요 배추 산지의 상품을 합리적인 가격에 판매한다. 고춧가루, 젓갈, 깐마늘, 쪽파 등도 최대 30% 할인 판매한다.

CJ온스타일 관계자는 “비대면 쇼핑이 뉴노멀로 자리 잡은 만큼 매월 언택트 푸드쇼를 개최할 예정”이라며 “신선한 제철 식자재를 통해 고객 밥상을 풍요롭게 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

