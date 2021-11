풀무원 '대체육', 美 '와바그릴' 200여 매장 입점…대체육 사업 본격화

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원이 자체 개발한 식물성 대체육을 미국 레스토랑 체인 '와바그릴'에 입점하고 식물성 대체육 사업에 본격적으로 나섰다.

풀무원은 콩 단백질로 만든 식물성 대체육을 미국 현지법인 풀무원USA를 통해 미국 웰빙 레스토랑 체인 와바그릴 200여개 매장 전점에 입점시키고 미국 내 식물성 대체육 판매를 본격 확대할 계획이라고 8일 밝혔다.

풀무원이 미국에 첫선을 보인 식물성 대체육은 콩에서 추출한 식물성조직단백을 바탕으로 국내 풀무원기술원이 연구 개발해 육류 고기와 유사한 맛과 질감을 구현한 제품이다.

이 식물성 대체육은 비욘드미트, 임파서블푸드 등 미국 업체의 패티·소시지 위주의 대체육과는 달리 스테이크에 최적화된 형태다. 또 현지 입맛에 맞게 개발한 숯불 바비큐 풍미로 차별화하고 최소 첨가물 원칙으로 경쟁력을 더했다.

와바그릴은 미국에서 풀무원이 공급한 식물성 대체육을 원재료로 3종의 스테이크 메뉴를 개발해 고객들에게 판매하고 있다. ‘플랜트스파이어드 스테이크’로 불리는 이 메뉴는 스테이크 덮밥, 스테이크 야채 덮밥, 스테이크 정식 등 3종으로 구성돼 있다.

‘플랜트스파이어어드’는 풀무원USA가 올해 초 출범한 식물성 지향 식품 전문 브랜드로 '식물에서 영감을 받은 식품'이라는 의미를 담고 있다.

와바그릴은 미국 서부 캘리포니아를 중심으로 200여 개의 매장을 운영하는 웰빙푸드 프랜차이즈다. 스테이크, 연어 등을 활용한 각종 메뉴와 다양한 샐러드를 판매해 연 1억5000만 달러의 매출을 올리고 있다.

정하명 풀무원USA DM은 “풀무원이 연구 개발한 식물성 대체육을 미국 소비자들이 즐겨 찾는 웰빙푸드 레스토랑 체인에 선보이게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “현지 입맛에 맞는 차별화된 제품 경쟁력과 최소 첨가물 원칙을 바탕으로 향후 미국 시장에서 식물성 대체육 사업을 더욱 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이와 함께 풀무원USA는 미국 최대 학교 급식 서비스인 '매사추세츠대 다이닝'과 파트너십을 체결하고 식물성 대체육을 포함한 다양한 ‘플랜트스파이어드’ 제품을 매사추세츠대 애머스트캠퍼스에 공급하고 있다. 또 미시건대, 버지니아공대, 예일대 등 다른 유수의 현지 대학들과 파트너십을 체결하고 학생들의 건강한 식단을 위한 지속가능식품 제공 및 메뉴 개발을 협의 중이다.

미국 시장조사기관 스핀스에 따르면 2020년 미국 식물성 대체육 시장의 규모는 14억 달러로 2019년 대비 45% 신장했다. 미국 인구의 약 6%가 채식주의자인 것으로 알려져 있다.

한편, 풀무원은 국내 식물성 대체육 시장 확대에도 박차를 가하고 있다. 풀무원은 패스트푸드 체인, 커피 프랜차이즈 등 다양한 국내 유통 채널에 식물성 대체육을 공급하고 있다. 풀무원은 다음 달 식물성 원료로 만든 식물성 직화불고기를 선보인다. 또 식물성 지향 식품 국내 전문 브랜드를 새롭게 출범하고 지속적인 신제품 출시를 통해 식물성 대체육 시장을 선도할 계획이다.

