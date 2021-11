[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 이달 19일까지 지속가능한 도시 수원 홈페이지 11월 이벤트 '누가누가 용기 냈나'를 진행한다.

행사 참여는 시청 홈페이지에 들어가 '시민실천서약' 게시판에 자신이 일상에서 실천할 수 있는 ▲친환경 교통수단 이용 ▲올바른 분리배출 ▲일회용품 사용 줄이기 ▲텀블러 사용 중 1개 이상의 활동을 하겠다고 댓글 서약을 한 뒤 '시민실천인증' 게시판에 다회용기 사용을 실천하는 사진을 포함한 게시물을 등록하면 된다.

수원시는 행사 참여자 중 5명을 추첨해 제로 웨이스트 매장 상품권 1만 원권을 준다. 당첨자는 이달 말 문자메시지로 개별 통보한다.

해당 상품권은 낯설여관204호(장안구 영화로71번길 33), 가치상점(권선구 세권로 140 B01), 이지구(권선구 금곡로73번길 33 엘지빌리지종합상가 3층), 재재상점(권선구 서둔로 166(경기상상캠퍼스 생활1980 손살이공방 1호)에서 사용할 수 있다.

시는 지난 6월부터 매달 지속가능한 도시 수원 홈페이지 실천서약ㆍ인증 이벤트를 개최하고 있다.

