위드 코로나는 시작됐는데…기업 10곳 중 9곳 "내년 투자 계획 아직 못세워"

[아시아경제 김형민 기자] 대한상공회의소 조사 결과, 우리 기업들이 단계적 일상회복(위드 코로나)이 시작됐음에도 여전히 투자 계획 수립에 차질을 빚고 있는 것으로 7일 확인됐다.

대한상의가 최근 국내 기업 316개사를 대상으로 실시한 '위드 코로나 시대의 기업환경 전망과 대응과제' 조사를 실시한 결과 내년도 투자계획을 세웠는지를 묻는 질문에 56.2%의 기업들이 "아직 검토조차 하지 못하고 있다"고 답했다.

이미 수립했거나 수립 중이라고 답변한 기업은 11.7%에 그쳤고 현재 검토 중이라고 응답한 기업도 32.1%였다.

이처럼 기업들이 투자계획 수립에 어려움을 겪는 것은 경영환경 불확실성 때문으로 분석됐다.

응답 기업의 68.0%는 '위드 코로나 시대에도 기업환경의 불확실성이 지속되거나 확대될 것'이라는 반응을 보였다. '완화될 것'이라는 답변은 32.0%였다.

수출 확대와 실적개선 등 최근의 긍정적 흐름이 언제까지 지속될지에 대해 응답 기업의 12.0%는 '3개월 이내', 29.1%는 '내년 상반기까지'라고 답했다. 40.5%는 '1∼2년'으로 내다봤고, '3년 이상 이어질 것'으로 보는 기업은 18.3%에 그쳤다.

기업 활동에 영향을 주는 불확실성으로는 ▲ 원자재 수급 어려움과 세계 물류난(37.7%), ▲ 인력 부족(20.6%) ▲ 노동·환경 등 규제 환경(17.1%) ▲ 통상환경 급변(10.1%) 등이 꼽혔다.

디지털 기술 환경 변화(7.6%)와 2050 탄소중립 추진(5.4%), ESG(환경·사회·지배구조)에 대한 요구 증가(1.6%) 등도 불확실성을 더하는 요소로 지적됐다.

기업들은 이러한 경영 환경에서 미래에 대비하려면 투자를 더 확대해야 한다는 입장이다.

'위드 코로나 시대를 준비하기 위해 가장 필요한 과제가 무엇이냐'는 질문에 응답 기업의 32.3%가 '적극적인 R&D(연구·개발)와 투자'라고 답했다. '사업구조 재편'(15.8%)도 중요한 과제로 꼽았고 이어 '내실 경영'(14.9%), '우수인력 확보'(14.6%), '조직역량 강화'(12.7%) 등의 답변도 있었다.

불확실한 미래에 기업이 효과적으로 대응하기 위해 정부가 해야 할 과제로는 응답 기업의 31.0%가 '물가 안정 및 원자재 수급난 해소'를 꼽았다. 그다음은 '경기 활성화'(25.0%), '기업투자에 대한 금융·세제 지원'(23.1%), '인력수급 원활화'(9.2%), '규제 개선'(7.6%), '통상 불확실성 해소'(4.1%) 등의 순이었다.

