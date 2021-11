[아시아경제 조인경 기자] 이디야커피가 글로벌 메타버스(가상세계) '제페토'를 운영하는 네이버제트와 업무협약을 맺고 가상매장을 연다고 7일 밝혔다.

이디야커피는 이번 협약을 통해 제페토 월드의 대표 인기 맵인 '포시즌카페'의 겨울 시즌에 입점해 고객들과 소통한다.

카페 매장 내부에는 일반 매장처럼 계산대와 커피기기, 제품 등이 진열되고 외부에는 겨울 느낌의 설경과 함께 모락모락 커피 김이 올라오는 대형 커피 조형물이 배치된다.

이디야커피 관계자는 "제페토에 가상매장을 여는 것은 국내 커피 프랜차이즈 중 처음"이라며 "MZ세대(밀레니얼 Z세대) 고객 취향에 맞는 새로운 경험을 선사할 예정"이라고 말했다.

