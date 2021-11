고승범, 청년창업가 간담회 "위기를 기회로 바꾸자"

고승범, 스타트업 지원센터 마포 프론트원 현장방문

[아시아경제 김진호 기자] 고승범 금융위원회 위원장은 7일 청년창업가들과 간담회를 갖고 "코로나19라는 불확실성 속에서도 위기를 기회로 바꿀 수 있다"고 강조했다.

고 위원장은 이날 스타트업 지원센터 서울 마포 프론트원을 방문해 창업생태계 발전 필요성 등에 대해 소통하는 시간을 가졌다. 이날 간담회에는 고 위원장을 비롯해 청년창업가 대표 5인과 장병돈 산업은행 부행장, 박청준 기업은행 부행장 등 정책금융기관들이 참여했다.

고 위원장은 모두발언을 통해 "역사적으로 팬더믹 이후에는 기업들이 새로운 방식을 시도함에 따라 중요한 시대적 변화가 있었다"며 "디지털화, 기후변화, 플랫폼 경제 등을 잘 활용하면 대한민국 창업기업이 세계를 선도하는 유니콘 기업으로 성장할 수 있을 것"이라고 강조했다.

그러면서 "정책금융기관과 디캠프 등이 청년창업을 지원할 때에 성장단계에 따라 고루 지원하도록 보다 적극적인 역할이 필요하다"고 당부했다.

고 위원장은 창업생태계 발전을 위해 "초기부터 우리 기업들이 글로벌 공급망(GVC)에 편입되도록 해외 네트워크와의 연계를 지원해야 한다"며 "영향력이 증대되는 주요 플랫폼들과 스타트업 간 상생모델을 깊이 고민해야 한다"고 말했다.

이어 에어비앤비, 우버 등을 거론하며 "청년창업가들이 이들 글로벌 창업기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 약속했다.

금융위는 청년창업기업을 위해 대출·투자·보증 등 금융지원과 함께 보육·IR·창업공간 등을 지원해 창업생태계 조성을 위해 지속적인 노력을 기울인다는 방침이다.

특히 크라우드 펀딩 활성화, 코스닥 상장 지원, 금융규제 샌드박스와 데이터 3법 등 혁신창업을 위한 제도적 기반에 힘쓰고 코로나19 이후 디지털·녹색 분야에 뉴딜펀드 20조원을 조성해 적극적으로 투자할 계획이다.

간담회에서 청년창업가들은 혁신창업에 필수적인 규제 샌드박스 등 규제 완화, 마이데이터 허가와 같은 신규사업의 지속적인 추진을 요청했다. 또한 우수인력 확보차원에서 직원들을 위한 정책적인 지원 필요성도 전달했다.

스타트업 보육·투자를 수행하는 액셀러레이터(AC) 및 벤처캐피탈(VC)은 프론트원과 같은 창업공간 지원이 지방으로 확대될 필요가 있다고 제언했다. 아울러 해외 스타트업 투자에 대한 규제 완화, 대학 창업생태계와의 연계 확대, 에너지 관련 창업 활성화 지원 등이 필요하다고 요청했다.

이에 금융위는 이날 간담회에서 나온 건의사항을 바탕으로 혁신창업 지원체계를 고도화할 계획이다.

먼저 지방 혁신창업 활성화를 위해 다음 달 IBK창공 대전지점을 개소할 예정(’21.12월)이다. 산업은행은 한국성장금융, 디캠프와 함께 420억원 규모 ‘프론트원 청년창업 펀드’를 신규 조성해 청년창업기업 등에 대한 투자를 확대한다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr