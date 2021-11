[아시아경제 이승진 기자] 현대백화점그룹 계열 한섬의 대표 여성복 브랜드 '타임'은 오는 16일까지 더현대 서울 5층에 위치한 실내 녹색 공원 '사운즈 포레스트'에서 '원 모먼트 인 타임' 콘셉트의 팝업스토어를 선보인다.

이번 팝업스토어는 사운즈 포레스트 한 가운데 들어서며, 매장 외부를 박여주 작가의 대표작인 '개선문'으로 꾸민 것이 특징이다. 박여주 작가의 개선문은 '삶의 순간'을 상징하며 '미래의 변화를 위한 관문'이라는 메시지를 담고 있다.

타임은 예술 작품을 감상할 수 있는 갤러리 콘셉트의 팝업스토어를 통해 고객에게 브랜드 가치와 문화·예술 체험의 기회를 동시에 제공한다는 계획이다.

팝업스토어에서는 타임의 21년 겨울 대표 신상품을 비롯해 박여주 작가 작품에 대한 정보를 고객 스스로 체득할 수 있는 체험 이벤트도 운영된다.

