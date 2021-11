두산연강재단, 2021 두산연강외과학술상 시상…"총상금 4000만원"

[아시아경제 정현진 기자] 두산연강재단이 '2021 두산연강외과학술상' 시상식을 열고 수상자 3인에게 총 상금 4000만원을 수여했다고 7일 밝혔다.

두산연강재단은 전날 서울 홍은동 스위스 그랜드 호텔에서 열고 아주대병원 위장관외과 한상욱 교수에게 2000만원, 원주 세브란스병원 외상중환자외과 정필영 임상교원과 부산 백병원 유방외과 이안복 부교수에게 각 1000만원의 상금과 상패를 수여했다.

한 교수는 '진행성위암에 대한 복강경 위아전절제술(위의 하부를 절제하는 수술)의 장기 결과: KLASS-02-RCT 무작위 임상 연구 결과'라는 논문으로 복강경수술이 개복수술에 비해 합병증이 적고 3년 무재발율도 개복수술과 차이가 거의 없다는 것을 확인해 수상자로 선정됐다.

정 임상교원은 '외상성 경부 손상 평가를 위한 'no zone' 접근법의 효능: 사례-대조군 연구'라는 논문에서 외상으로 인한 경부 손상에 대한 치료 방법을 결정할 때, 최근에는 환자가 호소하는 몸에 대한 소견을 바탕으로 치료방법을 결정하는 흐름을 보이고 있다는 것을 분석했다.

이 부교수는 '유방암 선행항암치료의 반응성 예측을 위한 혈액 내 중성구-림프구 비율과 혈소판-림프구 비율의 역할'이라는 논문을 통해 유방암 환자를 대상으로 선행항암치료를 하는 경우 중성구 림프구 및 혈소판 림프구 비율을 통해 유방암 환자의 생존율 및 재발율을 예측할 수 있는 가능성을 제시했다.

두산연강외과학술상은 한국 외과학 발전과 외과의들의 연구 의욕을 고취시키기 위해 2007년 제정됐으며 올해까지 15년 동안 34명에게 시상했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr