[아시아경제 강나훔 기자] 서울 노원경찰서 노원역지구대 경찰관 7명이 무더기로 코로나19 확진 판정을 받았다.

6일 노원경찰서에 따르면 경찰관 2명이 지난 2일 확진 판정을 받은 후 3~5일간 5명이 추가 확진 판정을 받았다. 이 중 6명은 같은 팀 소속이다.

경찰은 노원역지구대 소속 경찰관 전원을 대상으로 코로나19 검사를 진행했고 추가 확진자는 발생하지 않았다.

경찰 관계자는 "근무 편성을 재조정해 지구대는 폐쇄 조치 없이 운영되고 있다"고 말했다.

경찰은 각급 관서장 책임하에 '경찰관서 방역 대책·복무지침'의 준수 여부를 주기적으로 점검할 방침이다.

