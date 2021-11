[아시아경제 강나훔 기자] 인천대교 인근 해상에서 낚시 어선이 기관 고장으로 표류하다가 해경에 구조됐다.

6일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오전 6시 47분께 인천시 중구 인천대교 남방 3.5㎞ 지점 해상에서 19t 낚시 어선 A호가 표류했다. 이 어선 선장의 신고를 접수한 해경은 인근 경비함정과 연안 구조정을 현장으로 급파했다.

이어 선장 등 선원 2명과 승객 25명 등 27명을 모두 구조했다. 이들은 이날 오전 8시 44분께 인천시 동구 만석부두에 입항해 하선했다.

이 어선은 기관이 고장 나 표류한 것으로 조사됐다. 해경은 민간 예인선을 동원해 이 어선을 만석부두로 예인할 계획이다.

