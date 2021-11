[아시아경제 박종일 기자] 김영종 종로구청장이 4일 창신아트홀(지봉로5길 7-5)에서 열린 제10회 효행상 시상식에 참석해 올해 수상자들을 시상했다.

종로구효행본부(이사장 임만섭)가 주관한 이번 행사는 평소 웃어른을 공경하고 부모에게 효도하며 지역사회 내 효 문화 확산에 기여해 온 주민들을 표창하는 자리였다. 주민들의 재능기부 노래 공연으로 흥겹게 시작, 총 18명 수상자를 발표하고 김영종 종로구청장이 직접 감사의 인사를 전했다.

김영종 구청장은 “일상생활 속에서 묵묵히 효를 실천해 온 수상자 열여덟 분의 아름다운 마음에 고개 숙여 감사인사를 전한다”면서 “앞으로도 어르신을 공경하는 지역사회를 조성하기 위해 종로구효행본부와 연계하여 다양한 관련 사업을 펼치겠다”고 밝혔다.

