윤석열, 국민의힘 대선후보로 확정…'47.85%로 압승'(상보)

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 5일 내년 대선 후보로 윤석열 전 검찰총장을 선출했다.

국민의힘은 지난 1일부터 4일까지 당원투표(50%)와 여론조사(50%)를 통해 윤 전 총장을 대선후보로 확정했다.

윤 전 총장은 여론조사와 당원투표를 합산한 결과 47.85%를 득표했다. 윤 전 총장은 여론조사에서는 홍 의원에 뒤졌지만 당원 투표에서 앞서 대선후보로 확정됐다.

홍준표 국민의힘 의원은 41.5%를 얻어 2위를 차지했다. 유승민 전 의원은 7.47%, 원희룡 전 제주도지사는 3.17%를 각각 확보했다.

이번 경선에는 당원 총 56만9059명 중 36만3569명 투표이 투표했으며, 4개 여론조사 기관에서 6000명의 성인남녀를 대상으로 여론조사를 진행했다.

