조선대 'Step By Step 해외취업캠프' 프로그램 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 재학생 및 졸업생의 해외취업지원을 위한 'Step By Step 해외취업캠프'를 개최한다고 5일 밝혔다.

10일부터 진행되는 해외취업캠프는 외국계 기업 희망 학생들에게 해외취업에 필요한 정보를 제공하고 취업방향을 설정할 수 있도록 마련됐다.

프로그램은 현직자를 통한 주요업무 및 직무필요역량 확인을 통한 희망진출 분야의 취업준비 역량개발 계획 수립을 위한 방법을 전달할 예정으로 멘토와의 일대일 개별 코칭으로 진행된다.

대상은 조선대학교 우리 대학 재학생 및 졸업생이면 누구나 신청 가능하며 조선대학교 학생통합지원시스템과 홈페이지비교과과정프로그램에서 신청가능하다. 신청 기간은 오는 8일까지다.

윤오남 대학일자리센터장은 "외국계 기업을 준비하는 학생들이 성공적인 취업을 할 수 있는 체계적인 프로그램을 마련하기 위해 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.

