하나銀, 행복한 노후 준비를 위한 '연금저축펀드 가입' 이벤트 진행

[아시아경제 이광호 기자]하나은행은 연금저축펀드 가입 손님을 대상으로 한 '당신의 버킷리스트, 하나 이루어 드림' 이벤트를 오는 12월말까지 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 행복한 노후 준비를 위한 대표 상품 중 하나인 연금저축펀드 가입을 장려함과 동시에 다양한 경품을 통해 자산 형성의 즐거움과 더불어 실질적인 혜택을 제공하고자 기획된 행사다.

우선 12월말까지 하나은행에서 연금저축펀드를 신규 가입하는 손님 모두에게 스타벅스 아메리카노 2잔 커피 쿠폰을 지급한다.

또한 연금저축펀드를 하나은행으로 계약이전하고 내년 1월 21일까지 계좌를 유지하는 손님 중 300명을 추첨해 ▲여행상품권 300만원권(3명) ▲여행상품권 100만원권(10명) ▲여행상품권 50만원권(20명) ▲신세계백화점 모바일 상품권 10만원권(267명)을 제공한다.

하나은행 관계자는 "이번 이벤트는 손님의 행복한 노후 대비의 꿈을 응원하고, 여행상품권 등을 통해 코로나19 장기화로 지친 손님들께 작은 위로가 될 수 있길 바라는 마음으로 기획했다"며 "하나은행은 특히 청년 세대의 체계적인 노후 대비와 자산 형성을 위한 다양한 상품과 전문적인 서비스를 지속적으로 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

