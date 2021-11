순천시, 일상회복 시작…시청 정문 개방

오는 8일부터 개방, 일상회복을 알리고 자유로운 통행 편의 제공

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 그동안 코로나19 방역 강화를 위해 폐쇄했던 시청 정문을 8일부터 개방한다고 5일 밝혔다.

지난해 코로나19 단계적 방역 강화에 따라 방문자 명부작성, 마스크 착용과 손 소독, 발열 확인 등을 위해 주차장과 가까운 후문 한 곳만 개방해 출입해 왔다.

시는 예방접종 완료율이 75%를 넘어서고, 감염자의 확연한 감소와 단계적 일상회복 전환에 따라 지난 1년 8개월간 굳게 닫았던 정문을 개방하기로 결정했다.

다만, 정부의 단계적 일상회복 1차 개편 내용에 따라 출입자 명부 작성, 마스크 의무착용 등의 방역수칙 적용은 기존과 같이 유지해 확진자 발생에 대비한다.

허석 순천시장은 “단계적 일상회복 전환에 따라 상징적으로 시청 정문을 개방했다”며, “앞으로 모든 공공시설을 개방하는 등 시민들의 빠른 일상회복을 위해 적극 대응해 나가겠다”고 말했다.

