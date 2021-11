[아시아경제 이선애 기자] 포스코는 보통주 1주당 5000원의 현금 분기배당을 결정했다고 5일 공시했다. 시가배당율은 1.5%이며 배당금총액은 3781억2786만원이다. 배당금 지급 예정일자는 오는 25일이다.

