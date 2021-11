전남도교육청, 유·초·특교사 임용 시험 장소 공고

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 ‘2022학년도 유·초등·특수 교사 임용후보자 선정경쟁 제1차시험 장소’를 5일 홈페이지를 통해 공고했다.

제1차 시험은 오는 13일 목포여자상업고등학교, 목포공업고등학교에서 치러지며 총 1195명이 응시할 예정이다. 1차 합격자는 오는 15일에 공고할 예정이다.

보건당국으로부터 자가격리 또는 확진자 통보를 받고 코로나19 격리 또는 치료 중인 대상자는 오는 12일까지 사전 신청을 한 뒤 병원시험장과 별도시험장에서 응시할 수 있다. 사전신청 기간 이후 통지를 받은 응시자만 추가 신청이 가능하다.

응시자는 시험 당일 오전 7시 30분부터 시험실에 들어갈 수 있으며, 늦어도 오전 8시 30분까지는 입실을 완료해야 한다. 수험표와 신분증은 반드시 지참해야 하며, 수험표 미지참자는 시험 시작 40분 전까지 시험본부에서 재발급 받으면 된다.

수험표에는 일체의 메모를 할 수 없으며, 시험과 관련된 사항이 발견될 시 부정행위로 처벌받을 수 있다. 코로나19 감염증 예방을 위해 시험장 내에서는 마스크를 반드시 착용해야 하며, 방역 수칙을 준수하고 개인위생에 신경 써야 한다.

기타 시험에 관한 자세한 사항은 전남도교육청 유초등교육과로 문의하면 된다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr