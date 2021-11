[아시아경제 유현석 기자] 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 109,500 전일대비 6,300 등락률 +6.10% 거래량 1,037,574 전일가 103,200 2021.11.05 12:16 장중(20분지연) 관련기사 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로 close 가 강세다. 메타버스 엔터테인먼트 기업에 투자했다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

펄어비스는 5일 오전 11시36분 기준 전거래일 대비 5.91%(6000원) 오른 10만9300원에 거래됐다.

펄어비스는 이날 북미 메타버스 엔터테인먼트 기업 하이퍼리얼(Hyperreal)에 300만 달러(약 35억5000만원)를 투자했다고 밝혔다.

하이퍼리얼은 A급 인지도를 가진 유명인을 기반의 초현실적인 디지털 아바타 '하이퍼모델(HyperModel)' 제작사다. 한번의 인물 스캔으로 영화, 뮤직비디오, 광고 등 다양한 미디어에 활용할 수 있다. 이와 함께 영화, TV, 비디오 게임, 몰입형 인터랙티브 경험, 전자 상거래, 설치 및 NFT를 포함한 모든 현재 또는 미래의 디지털 미디어 환경에서 모든 연령, 모든 언어를 구사할 수 있다.

최근 폴 매카트니가 젊은 시절 모습으로 등장한 뮤직 비디오 'Find My Way', 소니와 협업한 매디슨 비어의 가상 콘서트에 아바타 기술이 사용됐다.

하이퍼리얼은 향후 가상제작 기술 고도화를 통해 높은 몰입감을 제공하는 데 집중할 예정이다. 다양한 디지털 플랫폼에서 하이퍼모델이 활용될 수 있도록 머신러닝 기반의 AI(인공지능) 기술 적용을 계획하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr