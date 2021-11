'신길 AK 푸르지오' 도시형생활주택 15~16일 분양

오피스텔엔 12만명 몰려

대우건설은 서울특별시 영등포구 225-9번지 일대에 조성하는 '신길 AK 푸르지오'의 도시형 생활주택 견본주택을 열고 분양에 나선다고 5일 밝혔다.

단지는 지하 5층~지상 24층, 5개동 규모로 도시형 생활주택 296가구, 오피스텔 96실 총 392가구와 근린생활시설로 조성되는 주상복합 단지다. 전용면적별로 도시형 생활주택 ▲49㎡A 83가구 ▲49㎡B1 151가구 ▲49㎡B2 20가구 ▲49㎡C 42가구와 오피스텔 ▲78㎡A 83실 ▲78㎡B 13실이 공급된다.

오는 15일~16일 양일간 신길 AK 푸르지오 홈페이지를 통해 온라인 청약접수를 받으며, 당첨자발표는 17일, 정당계약은 19일부터 20일까지 진행된다.

'신길 AK 푸르지오' 도시형 생활주택은 청약통장을 사용하기 않기 때문에 재당첨제한이 없다. 만 19세 이상이면 주택 소유, 거주지 등 자격 제한 없이 누구나 청약접수가 가능하다. 가점제가 아닌 추첨제로 당첨자를 선정하며 실거주 의무도 없다.

견본주택은 11월 5일부터 16일까지 12일간 사전 예약제로 운영된다. 홈페이지에서 사전 방문 예약을 통해 가능하며, 사이버 견본주택도 동시에 운영한다.

한편 지난 3일 진행된 오피스텔 청약 접수에서는 12만 5919명이 접수해 최고 1349대 1, 평균 1312대1의 경쟁률을 기록했다.

