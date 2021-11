하이브, 리얼타임 콘텐츠 솔루션 업체 '자이언트스텝'과 사업계약 체결

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사 하이브가 5일 자이언트스텝과 리얼 타임형 콘텐츠 개발을 위한 공동사업 기본계약을 체결했다고 밝혔다.

하이브의 이번 전략적 파트너십 체결은 급격히 변화 중인 미디어·콘텐츠 시장의 흐름 속에서 글로벌 선도 기업으로서 혁신적인 결과물들을 지속적으로 선보이기 위함이다.

자이언트스텝은 시각특수효과(VFX) 및 리얼타임 콘텐츠 솔루션 전문 기업으로 국내외 TV광고, 영화, 뉴미디어 등 다양한 영역에서 VFX 기반의 영상 콘텐츠 분야를 선도하고 있다. 월트 디즈니, 넷플릭스 등 글로벌 콘텐츠 제작사와의 협업을 통해 경쟁력을 인정받은 자이언트스텝은 최근 리얼타임 엔진 기술을 활용해 리얼타임 콘텐츠 솔루션 영역으로 사업을 확대하고 있다. 또 자이언트스텝은 증강현실(AR) 기술력을 기반으로 네이버 나우(NOW)의 실시간 비대면 확장현실(XR) 라이브 콘서트를 운영하는 등 AR 분야에서도 강점을 보유하고 있다.

하이브 관계자는 "자이언트스텝과 협업해 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 기업으로서 하이브의 콘텐츠 경쟁력을 한층 더 끌어 올릴 계획"이라고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr