삼영엠텍, 36억 규모 구조물구조재 공급계약

삼영엠텍은 터키 업체(IHI Infrastructure Systems Co.,Ltd.)와 36억310만원 규모의 구조물구조재(Cable Clamp) 공급계약을 체결했다고 5일 공시했다. 계약금은 연결 기준 지난해 매출의 5.30% 규모다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr