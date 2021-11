"백신 의무였던 고3 아들, 접종 뒤 숨져…사인 밝혀달라" 어머니의 호소

"접종 후 두통·오한을 겪었지만 이밖에 이상증세 없었다"

[아시아경제 박현주 기자] 코로나19 화이자 백신을 접종한 뒤 75일 만에 사망한 고등학교 3학년 남학생의 어머니가 "백신 부작용에 대한 정확한 정보를 제공해달라"고 호소했다.

4일 청와대 국민청원 게시판에는 '백신 접종 후 사망한 고3 아들의 엄마입니다'라는 제목의 청원글이 올라왔다. 청원인은 "아들을 떠나보낸 지 꼭 1주일 됐다"며 "아들의 죽음이 헛되지 않기를 바라는 마음에 글을 쓴다"고 말문을 열었다.

청원인은 "아들은 백신 1, 2차 접종 후 며칠 동안 두통과 오한을 겪었지만 이밖에 특별한 이상증세는 없었다"며 "하지만 지난달 25일 오전, 아들은 학교에서 전화로 '잇몸에서 자꾸 피가 난다'면서 속이 좋지 않아 점심을 먹지 못했다고 했다. 결국 담임선생님의 권유로 응급실에 가던 중 갑작스러운 쇼크가 발생했다"라고 설명했다.

그는 "응급실에 도착했을 때 아들은 이미 급성 뇌출혈과 발작 증세가 심해 진정제를 맞고 있는 상태였다"며 "급박하게 CT 촬영과 혈액검사 후 온갖 장비를 아들의 몸에 부착했다. 떨어지는 혈압을 잡으려 애쓰는 의료진들을 보며 하염없이 눈물만 흘렸다"고 당시 상황을 전했다.

그러면서 "평균 사람의 몸에 20만~45만 혈소판이 있다는데 혈액검사소견에서 아들의 혈소판 수치는 고작 2800이었다"며 "현재 병원에서는 더 이상 할 수 있는 게 없다고 해서 2차 병원으로 옮겼다"고 말했다.

이어 "2차 병원에서 CT재촬영과 혈액검사, 조영제를 투여했으나 조영제는 반응을 하지 않아 정확한 진단이 어려우며 비외상성 뇌출혈에 6군데에 출혈이 발생했다더라"며 "출혈이 어디에서부터 시작되었는지 찾을 수도 없고 검사 자체가 불가능하다고 했고 동공이 풀려 되돌릴 수 없는 상황이라고 했다"고 했다.

결국 아들 A군은 뇌 안에 출혈이 많아 혼수상태에 이르렀다. 청원인은 "아들이 좋아했던 친구들이 같은 상황에 놓이지 않기를 바라는 마음에서 청원글을 쓴다"며 "백신은 의무가 아닌 선택이라고 했지만 고3이었던 아이들에게는 수능 응시 전 필수였고, 취업 전 의무였다"고 지적했다.

청원인은 "백신과의 인과관계에 대한 정확한 정보제공이 필요하다"며 "백신 후유증에 대한 정확한 내용을 국민들은 언제쯤 알 수 있냐"고 반문했다.

끝으로 그는 "더 이상 우리 아들이 두 번 상처 받지 않기를 바라며 그 어떠한 것도 왜곡하지 말아달라"며 "백신으로 떠나신 분들의 모든 사인을 정확하고 명확하게 밝혀 주시기를 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.

한편 방역당국은 현재 B군의 사인에 대해 조사 중이다.

