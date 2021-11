교보생명, 지속가능성지수 12년 연속 '생보 1위'

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 5일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2021 대한민국 지속가능성대회'에서 지속가능성지수 생명보험부문 1위를 달성했다고 밝혔다. 평가가 시작된 2010년 이후 12년 연속 1위를 차지했다.

지속가능성지수는 한국표준협회가 주관해 사회적 책임에 대한 국제표준인 ISO 26000의 7대 핵심 주제 및 주요 ESG 이슈를 기반으로 각 기업의 지속가능경영 수준을 평가하는 지표다.

교보생명은 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 활동으로 지속가능 경영 철학을 지켜온 점에 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다.

35년 넘게 열고 있는 유소년 기초체육 종목 '교보생명컵 꿈나무체육대회'를 비롯해 사회적기업 육성을 통해 일자리 창출 및 취약계층의 교육·학습을 지원하는 '임팩트업', 혁신 기술을 보유한 스타트업을 발굴·육성하는 '이노스테이지' 등이 대표적이다.

교보생명은 지난 5월 금융관계사와 '탈석탄 금융'을 선포하며 녹색금융 등에 3조7000억원을 투자했으며, 9월에는 국내 보험사 최초로 ESG 인증 신종자본증권(지속가능채권)을 4700억 규모로 발행했다.

조대규 교보생명 지속경영기획실장은 "단기적인 성과 중심이 아닌 진정성 있는 ESG경영 활동을 추진하며, 모든 이해관계자와 함께 성장하기 위한 노력을 지속해나갈 것"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr