"'오징어게임' 놀이 원조는 일본" 주장에 서경덕 "열등감"

"日, 일제강점기 역사적 만행은 침묵...비겁한 행보"

[아시아경제 김서현 기자] 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어게임'에 나오는 놀이의 원조가 일본이라고 주장하는 일본 언론에 대해 서경덕 성신여대 교수가 "열등감을 표출한 것으로밖에 안보인다"며 비판에 나섰다.

서 교수는 5일 자신의 페이스북을 통해 "최근 일본 유력 경제매체인 니혼게이자이의 스즈키 쇼타로 서울지국장이 '오징어게임이 보여주는 일본의 잔영'이라는 칼럼에서 드라마에 나오는 놀이의 원조는 일본이라는 주장을 펼쳤다"고 전했다.

앞서 쇼타로 지국장은 지난달 29일 "('오징어게임'에 등장하는) 게임 중 '무궁화꽃이 피었습니다'는 일본의 '달마상이 넘어졌다'에서 유래한 것이고, 딱지치기, 구슬치기, 달고나 뽑기 등도 모두 일본인에게 익숙한 놀이"라고 칼럼에 썼다.

서 교수는 "좋다. 이러한 주장들이 다 맞는다고 하자. 그렇다면 이러한 놀이문화를 기발한 드라마 콘텐츠로 제작해 전 세계적인 열풍을 일으킨 건 바로 한국인"이라며 "세계인들은 '무궁화꽃'을 기억하지 '달마상'을 기억하지는 않을 것"이라고 비꼬았다.

그러면서 "이는 '오징어게임'이 잘 된 것이 부러워 한국에 대한 '열등감'을 표출한 것으로밖에 안 보인다"며 "일제 강점기때 놀이문화를 전파했다는 얘기는 강하게 주장하면서, 당시 일본이 벌인 역사적 만행에 대해선 늘 침묵하고 있다. 참으로 비겁한 일"이라고 비난했다.

또 서 교수는 과거 '무한도전팀'과 함께 자신이 미국 뉴욕 타임스퀘어 광장에 비빔밥 전면광고를 하자 산케이신문 구로다 가쓰히로 서울지국장이 칼럼에서 비빔밥을 '양두구육(羊頭狗肉)'이라고 깎아내린 사실도 비판했다. 양두구육은 '양의 머리를 걸어 놓고 개고기를 판다'는 뜻으로, 겉으로는 훌륭하다고 내세우나 속은 변변찮다는 뜻이다. 결국 일부 일본 매체는 최근 오징어게임은 물론 우리나라의 비빔밥까지 지속해서 억지 비난을 하고 있음을 알 수 있다.

서 교수는 "일본 언론은 예나 지금이나 한국의 문화 콘텐츠가 전 세계에 퍼져나가는게 두려운가 보다. 이럴수록 우리는 더 겸손하게 세계인들과 소통하며, 더 나은 콘텐츠 개발에 주력하여 '문화강국 대한민국'을 만드는데 온 힘을 기울어야 할 것"이라고 강조했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr