[신간안내] 월급쟁이 부자의 머니 파이프라인

◆월급쟁이 부자의 머니 파이프라인= 직장인이었던 저자는 재테크 5년만에 총자산 100억원을 달성했다. 비결은 잠든 사이에도 돈이 돈을 버는 ‘머니 파이프라인’을 구축한 데 있다. 주식 배당소득이나 부동산소득 등 5개 파이프라인으로 자산을 빠르게 증식시킨 노하우를 전한다.(루지 지음/위즈덤하우스)

