부·울·경 첫 민관 합동 취업박람회 열린다 … 지역 고용시장 활력 불씨

‘2021년 부울경 온라인 일자리박람회’ 8~19일 2주간

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 민관이 협력해 부산·울산·경남지역 고용시장에 활기를 넣을 취업박람회가 처음으로 열린다.

부산시와 부산경제진흥원은 단계적 일상회복과 지역 고용시장 활성화를 위해 부산고용노동청, 울산시, 경남도와 함께 오는 8일부터 19일까지 2주간 ‘2021년 부·울·경 온라인 일자리박람회’를 연다고 5일 밝혔다.

이 일자리박람회는 부·울·경 민관 합동으로 지역기업의 구인난을 해소하고, 구직자의 취업 기회를 확대하기 위해 처음 마련했다.

이번 행사는 부산경제진흥원에서 구축한 온라인 일자리 플랫폼을 활용해 박람회 전 과정을 온라인으로 진행한다.

주요 행사로 부울경 지역기업 240여개사 채용관, 청년두드림 공식 유튜브 채널을 통한 실시간 취업특강 및 채용설명회 등이 개최된다.

실시간 취업특강으로는 ▲10일 하반기 취업시장 동향 및 전략 ▲17일 국가직무능력표준(NCS) 분야 특강 ▲18일 비대면 시대 취업 코칭 등이 열린다.

또 권역별 채용설명회가 ▲10일 울산지역(한국산업안전보건공단, 엘리미디어) ▲17일 부산지역(부산도시공사, 이케아, 롯데월드) ▲18일 경남지역(중소벤처기업진흥공단, 웰템) 등으로 진행된다.

구직자는 박람회 누리집에서 입사지원과 화상 채용면접에 참가할 수 있고, 인공지능(AI)으로 자기소개서 작성과 역량검사 서비스 등 화상 취업 상담지원을 받을 수 있다.

행사 기간 온라인 접근이 어려운 구직자를 대상으로 현장 부스 3개소(부산일자리종합센터, 관광마이스업특별취업지원센터, 서부산기계부품산업 일자리지원센터)를 별도 운영해 화상 면접, 상담 장비 등을 지원한다.

박람회 참가를 희망하는 구직자들은 8일부터 온라인으로 신청할 수 있다.

박형준 부산시장은 “코로나 이후를 대비해 가장 시급한 과제가 일자리이고, 부·울·경 민·관 협력으로 처음 개최해 뜻깊다”며, “기업은 원하는 인재를 찾을 수 있고, 구직자는 희망하는 일자리를 찾을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

