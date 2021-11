신라스테이, '2021 코리아세일페스타' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이는 국내 최대 쇼핑행사인 '2021 코리아세일페스타'에 6년 연속 참여, 관련 패키지를 출시한다고 5일 밝혔다.

'코리아세일페스타'는 코리아세일페스타 추진위원회가 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 국내 최대의 쇼핑 행사로 소비 활성화를 위해 2016년 첫 선을 보인 후 올해로 6회째를 맞이했다.

신라스테이는 오는 15일까지 진행되는 이번 행사에 안전한 여행에 필요한 아이템인 방역 키트를 비롯 최대 74%의 파격적인 할인 혜택을 담은 '2021 코리아세일페스타' 패키지를 선보인다. 이 패키지는 합리적인 가격으로 호캉스를 즐기면서 지역 명소를 방문, 소비를 통해 지역 경제 활성화에 도움을 줄 수 있도록 서울, 부산, 제주 등 주요 관광지를 포함한 전국 전 지점에서 출시됐다고 호텔 측은 말했다.

패키지 구성은 ▲객실(1박) ▲디럭스룸 무료 업그레이드 혜택 ▲방역키트(KF94 마스크 2개, 손 소독 스프레이 2개, 마스크 파우치 1개로 구성) ▲신라스테이 시그니처 베어(1개)를 제공하며 오는 15일까지 신라스테이 전국 13개 지점에서 이용 가능하다.

