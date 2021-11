김장철을 앞두고 배추 값이 급격한 상승세를 보이는 5일 서울 송파구 가락시장 청과시장 배추 경매장에서 상인들이 배추를 정리하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT) 자료에 따르면 지난 3일 배추 1포기 평균 가격은 3959원으로 평년 3649원 대비 8.5% 높았다. /문호남 기자 munonam@

