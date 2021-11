文대통령 "韓-V4 정상회의로 '신 유라시아 루트' 열려"

[아시아경제 이지은 기자] 헝가리를 국빈방문해 헝가리, 슬로마키아, 체코, 폴란드 등 비세그라드 그룹(V4) 국가들과 정상회의를 가진 문재인 대통령이 "이번 한-V4 정상회의를 통해 거대한 '신 유라시아 루트'가 열리게 되었다"고 강조했다.

문 대통령은 4일(현지시간) 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "'비세그라드 그룹' 헝가리, 체코, 슬로바키아, 폴란드는 유럽 경제의 새로운 중심"이라며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "이번 한-V4 정상회의를 통해 과학기술, 에너지, 인프라까지 협력의 폭을 넓히기로 했고 동북아, 중앙아, 러시아, 중부유럽으로 이어지는 거대한 ‘신 유라시아 루트’가 열리게 되었다"며 "특히 헝가리는 중동부 유럽에서 우리와 가장 먼저 수교하며 북방정책의 시작점이 되었던 나라"라고 강조했다.

문 대통령은 헝가리가 우리 육개장과 비슷한 국민음식 '굴라쉬', 언어의 뿌리, 민주화와 경제발전을 동시에 이룬 경험이 닮았다며 "노벨상 수상자를 열세 명 배출한 헝가리의 과학기술과 우리의 응용기술을 결합하면 디지털·그린 시대의 도전에 빠르게 대응할 수 있을 것"이라고 기대감을 내비쳤다.

헝가리를 방문, 첫 일정으로 다뉴브강 유람선 사고 추모 현장을 찾아 희생자를 기리기도 한 문 대통령은 "양국관계가 깊어질수록 2년 전 목숨을 잃은 우리 국민 스물여섯분의 넋도 덜 외로우시리라 생각한다"며 "다시 한번 고인들을 추모하며 수색과 구조에 힘쓰고 슬픔을 함께 나누어주신 헝가리 국민들께 감사드린다"고 사의를 표했다.

문 대통령은 "이제 한국으로 돌아간다. 주요20개국(G20) 정상회의와 유엔기후변화협약당사자총회(COP26)에서 세계가 우리를 주목하고 있음을 새삼 느꼈다"며 "한반도 평화에 대한 굳건한 지지도 확인했다. 높아진 국격만큼 국민의 삶의 질도 높아지도록 노력하겠다"고 강조했다.

7박 9일간의 유럽 순방을 마친 문 대통령은 이날 오후 부다페스트 공항에서 공군 1호기에 탑승했으며, 5일(한국시간) 돌아올 예정이다.

