[아시아경제 이정윤 기자] 투자금 돌려막기 의혹이 일자 해외로 도주했던 온라인투자연계금융(P2P) 업체 블루문펀드 대표가 캄보디아에서 체포돼 송환됐다.

4일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등의 혐의로 블루문펀드 대표 김모씨(43)를 구속해 수사하고 있다. 김씨는 지난달 캄보디아에서 체포돼 29일 한국으로 송환됐고 31일 구속됐다.

블루문펀드는 2017년부터 온라인에서 투자금을 모아 온라인 유통업체에 대출해주고 투자자에게 이자를 돌려주는 방식으로 운영돼 왔다. 금융감독원은 신규 투자를 받아 기존 투자자의 상환액을 메운다는 '돌려막기' 의혹이 제기되자 현장 검사에 나선 바 있다.

지난해 5월 금감원은 검찰에 수사를 의뢰했고 김씨는 같은 해 7월 말 폐업한 뒤 해외로 잠적했다.

