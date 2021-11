‘취업률 1위’ 목포해양대학교, 2021년도 취·창업박람회 개최

총동창회 학생들 대상으로 취업 지원 프로그램 진행

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교가 4일부터 오는 20일까지 기관공학관, 해사과학관, 도서관, 제2공학관에서 코로나 방역 수칙을 준수한 가운데 ‘2021년도 취·창업박람회’를 개최한다.

취업실습본부 및 LINC+사업단 주최로 진행되는 이번 박람회는 대학과 채용기업 간 의견 교환을 통해 최근 취업 동향을 파악하고, 학생들에게 취업과 실습 관련한 기업 정보를 제공하기 위해 개최된다.

박람회에는 4학년 및 졸업생, 구직자 등 취업 준비생을 대상으로 34개의 해운기업과 단체 관계자들이 참여할 예정이다.

기업설명관과 현장채용관 등 기업 관계자들은 대학 내에 마련된 부스에서 참여자들에게 채용 정보 및 상담 제공 등 기업설명회를 진행한다.

또한 목포해양대학의 학생 상담센터, 도서관, GPS 인재교육원과 해기사협회, 목포해양대학교 총동창회 등에서도 학생들을 대상으로 취업 지원 프로그램을 진행할 예정이다.

목포해양대학교는 취·창업박람회 개최, 취업 관련 프로그램 운영 등을 통해 전국 국공립대학교 취업률 1위 유지를 위해 노력하고 있다.

