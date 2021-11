구로다 일본은행 총재 "코로나 수습 후에도 대규모 금융완화 유지"

[아시아경제 이현우 기자] 구로다 하루히코 일본은행 총재가 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 자산매입 축소(테이퍼링) 개시와 관련, 코로나19 수습 이후에도 대규모 금융완화 정책을 유지한다는 기존 방침을 고수하겠다고 밝혔다. 미국의 정책변화와 함께 각국 중앙은행의 양적완화 기조가 뒤바뀔 것으로 예상되는 가운데 일본 정부가 공식적으로 양적완화 기조 유지를 발표하면서 주변국들의 통화정책에도 영향을 끼칠 전망이다.

4일 NHK 등 일본 현지언론에 따르면 이날 구로다 총재는 기시다 후미오 총리와 총리관저에서 회담을 가졌으며, 해당 자리에서 물가상승률 2% 목표 달성을 위해 단기금리를 마이너스(-)로 유지하고 장기 금리를 0% 정도로 억제하는 대규모 금융완화를 계속하겠다는 뜻을 이날 기시다 총리에게 전한 것으로 알려졌다. 기시다 총리가 구로다 총재를 만난 것은 지난달 4일 취임 이후 처음이다.

구로다 총재는 후미오 총리와 회담 이후 가진 기자회견에서 "유럽, 미국과 일본의 상황은 조금 다르다"며 "코로나19 수습 이후에도 현재의 완화정책을 유지해 나갈 것"이라고 밝혔다. 이어 "일본 내 코로나19 신규확진자가 줄어들고 있지만, 자금융통 등에 대한 지원은 내년 3월까지 계속 이어질 것"이라고 강조했다.

앞서 구로다 총재는 지난 2일 스즈키 슌이치 재무상과 야마기와 다이시로 경제재생담당상과 만난 자리에서도 디플레이션 탈출을 위해 지난 2013년 일본 정부와 일본 은행이 공동성명을 통해 밝힌 '2% 물가상승 목표'를 유지한다고 확인했다. 저성장·저물가가 장기간 지속되고 있는 일본에선 중앙은행이 물가상승률을 2%까지 끌어올린다는 목표를 세워놓고 있지만 달성되지 않고 있다.

앞서 일본은행은 지난달 28일 정책위원회·금융정책결정회의에서 단기금리를 -0.1%로 동결하고, 장기금리 지표인 10년물 국채 금리는 0% 정도로 유도하도록 상한 없이 장기 국채를 매입하는 대규모 금융완화를 유지하기로 결정한 바 있다.

이와함께 같은 날 발표한 '경제·물가정세 전망' 보고서를 통해 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 지난 7월 전망치 대비 0.4%포인트 낮춘 3.4%로 전망하면서 물가상승률 전망치는 0.6%에서 0.0%로 낮췄다. 코로나19 확산으로 소비 침체가 계속됐고, 반도체 공급 부족 등이 수출과 생산에 악영향을 미친 것이 GDP 성장률과 물가상승률 전망 하향의 배경이 된 것으로 분석되고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr