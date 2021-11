쿠팡, 덕평 주민들과 화재 피해복구 지원협약 체결

상수도 연결사업, 의용소방대 운영 등 직접 지원 비롯해 기금 출연

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡이 덕평물류센터 화재 피해 복구와 지원을 위해 지역사회와 협약을 맺었다. 쿠팡은 지난 6월 경기도 이천시 마장면 덕평물류센터 화재로 피해를 입은 인근 주민들이 구성한 쿠팡화재피해대책위원회(이하 대책위)와 협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약에 따라 쿠팡은 피해 복구와 지원 사업에 필요한 지원금을 지급하고 대책위는 지원금 관리, 집행을 비롯해 지원사업 관련 제반 사항을 주관하기로 했다.

쿠팡은 덕평2리 상수도 연결사업과 마장면 의용소방대 운영에 소요되는 비용을 직접 부담한다. 또 쿠팡은 대책위가 제안한 주민 복지와 마을정비 사업에 소요되는 비용을 지원하기 위해 기금을 출연하기로 했다.

노인회와 부녀회, 청년회 등 마을단체에 대한 각종 지원 또한 이번 협약을 통해 포괄적으로 진행할 계획이다.

쿠팡 관계자는 "주민 중심으로 꾸려진 대책위가 사업 제반을 주관하게 돼 사업 진행이 보다 원만하고 신속해 질 것으로 기대한다"며 "지역사회 구성원들의 신뢰를 기반으로 함께 성장하고 발전하는 기업이 되겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr