[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 입동을 사흘 앞둔 4일 오전 경남 함양군 지곡면 이감성씨 부부가 딸기 하우스에서 새콤달콤한 설향 딸기를 첫 수확하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr