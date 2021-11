합천군, 내년도 지방교부세 3,293억원 확보…역대 최대규모

올해보다 667억원 늘어…지역 현안 사업 ‘청신호’

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군이 역대 최대규모의 지방교부세를 확보했다.

합천군은 2022년도 지방교부세로 당초예산 기준 역대 최대 규모인 3,293억 원(보통교부세 2,970억 원, 부동산교부세 323억 원)을 행정안전부로부터 사전통지 받았다고 4일 밝혔다.

이는 지난해보다 667억 원, 25.4% 증가한 수준으로 지역 역점사업의 재원 확보에 청신호가 켜졌다. 지난 1년간 각종 통계자료의 성실한 수집과 관리를 통해 교부세 산정자료에 적극적으로 반영하여 이루어 낸 성과다.

문준희 군수는 “역대 최대 규모의 지방교부세를 확보함에 따라 장기간 코로나19 대응으로 해소하지 못했던 현안 사업과 민생경제 군민의 생활 여건 개선사업에 집중적으로 투자할 계획이다”며 “안정적 소득 보전 및 미래농업 경쟁력 확보, 안전하고 깨끗한 합천 건설을 위해 앞으로도 전력을 다하겠다”고 말했다.

지방교부세는 지방자치단체 간 불균등한 재정력의 격차를 국가가 조정하기 위해 마련한 세제로, 내국세의 19.24%를 총 재원으로, 국고보조금과 달리 용도에 제한 없이 지방정부가 자율적으로 사용할 수 있는 자주재원을 말한다.

