[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군장학회는 지역내 7개 고등학교를 방문, 2022학년도 대학 수학능력 평가 대비 교직원과 학생들을 격려하고 격려품을 전달했다고 4일 밝혔다.

이번 방문은 어느 때보다 어려운 한 해를 보내면서, 흔들림 없이 열심히 공부한 수험생들이 좋은 결실을 보기를 기원하는 염원을 담아 마스크와 핫팩 등을 전달했다.

구인모 이사장은 “수능 준비와 방역으로 고생하는 교직원들을 격려하고, 그동안 갈고닦은 실력을 잘 정리해 모두가 원하는 대학에 진학하길 바란다”고 말했다.

거창군장학회 관계자는 “고생한 수험생과 응원해 주신 가족분들에게 노력한 만큼의 결과와 성적을 거두기를 장학회 임직원 모두의 마음을 담아 기원한다”고 전했다.

