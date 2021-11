삼성바이오, 송도에 유전자 의약품 특화 제조시설 2023년 준공

[아시아경제 박혜숙 기자] 삼성바이오로직스가 인천 송도국제도시에 유전자 의약품에 특화된 복합제조시설을 건립한다.

인천경제자유구역청은 3일 삼성바이오로직스와 송도 5공구 첨단산업 클러스터 내 1만279㎡에 대한 토지매매 계약을 체결했다고 밝혔다.

삼성바이오로직스는 이곳에서 mRNA(메신저 리보핵산) 백신·아데노바이러스 백신 등 유전자 기술 기반 의약품과 유전자 의약품 원재료를 복합 생산하고 유전자 전달 플랫폼 연구개발을 수행할 계획이다.

이를 위해 연면적 2만㎡ 규모의 연구개발·제조시설을 내년 상반기 착공, 2023년 준공할 예정이다.

인천경제청은 삼성바이오로직스가 송도에 차세대 백신·치료제 복합제조시설을 건립함으로써 송도의 '글로벌 백신 허브' 성장을 가속화할 견인차가 될 것으로 기대하고 있다.

인천경제자유구역 송도에는 입주기업들이 항체의약품 역량에 더해 감염병 백신·치료제 연구개발과 생산 역량을 확충하고 있으며 에스엘포젠(DNA 백신 연구개발 및 생산), 싸토리우스(백신 원부자재 공급) 등 국내외 주요 기업들이 시설투자에 나서고 있다.

이원재 인천경제청장은 "송도 바이오 클러스터는 정부의 핵심 정책과제인 'K-글로벌 백신허브화'를 가장 선도적으로 실현하는 도시"라며 "송도가 우리나라 바이오의약 분야 혁신성장의 거점이 되도록 우수기업 유치와 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

