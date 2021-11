건물 옥상 항아리 속 무엇에 쓰는 물건? ‘전화번호 변조기’ 밀만입 이용 일당 검거

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 해외에서 걸려 온 전화번호를 국내 휴대폰 번호인 것처럼 ‘010’으로 조작하는 변조기를 밀반입해 보이스피싱 범죄에 가담한 일당 18명이 경찰에 무더기로 붙잡혔다.

일당은 모텔과 보일러실, 건물 옥상, 항아리 속, 차량 트렁크 등 곳곳에 40개가 넘는 이 변조기를 몰래 설치해 놓고 사용한 것으로 드러났다.

부산경찰청 강력범죄수사대는 전기통신사업법 위반 등 혐의로 20대 A씨 등 8명을 구속하고 10명을 불구속 입건했다고 4일 밝혔다.

경찰에 따르면 일당은 중국 보이스피싱 조직과 짜고 발신번호 변조기 62대를 인천항 등으로 몰래 들여오고 나서 국내 보이스피싱 조직들과 공조했다.

이들은 보이스피싱 조직의 인터넷 전화번호를 국내 휴대전화 번호인 010으로 조작해 줘 보이스피싱 피해자 30여명에게 5억원 가량의 피해를 준 혐의 등을 받고 있다.

이들은 서울, 부산, 경기도, 경남, 경북 등 전국 46곳에 변조기를 무단 설치해 운용했다.

변조기는 전원을 공급하는 콘센트만 있으면 어디든 설치할 수 있어 범죄에 쉽게 이용됐다.

경찰은 “사람들이 보이스피싱을 피하려 낯선 번호로 발신된 전화를 잘 받지 않는 점을 알고, 전화번호 변조기를 이용한 것으로 보인다”고 말했다.

이들은 전화번호 변조기를 무인 운영하거나 차에 싣고 다니면서 전화번호를 불법 변경해주고 보이스피싱 조직으로부터 1인당 한 달에 많게는 400만원가량을 대가로 받은 것으로 조사됐다.

부산경찰청 관계자는 “이제는 국내 번호로 송신된 전화도 보이스피싱을 의심해야 한다”며 “건물 옥상 등에 중계기 같은 수상한 물건이 있으면 곧바로 경찰에 신고해달라”고 말했다.

