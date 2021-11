빌 게이츠 "지구 온난화 1.5도 제한 달성 어려울 것"

[아시아경제 조유진 기자] 유엔 기후변화협약 당사국 총회에 참석중인 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 지구 평균기온 상승폭을 1.5도 이내로 억제한다는 목표 달성이 어려울 것 같다고 밝혔다.

3일(현지시간) 미 경제 전문 매체 CNBC에 따르면 영국 외무장관을 지낸 제레미 헌트 의원이 트위터에 공개한 영상 인터뷰에서 게이츠가 기후변화 달성 목표에 회의적이라고 전했다.

게이츠는 "기후변화 관련 목표는 정도에 관한 것"이라며 "2.5도를 찍는 게 3도보다 낫고, 2도를 찍는 게 2.5도보다 낫다"고 말했다. 이어 "1.5도는 대단히 어려울 것이다. 나는 우리가 그걸 달성할 수 있을지 의심스럽다"고 말했다.

전문가들은 지구 평균 기온 1.5도 상승은 기후변화의 티핑포인트(임계점)로 간주하고 있다. 지구의 연 평균 온도가 산업화 이전 대비 1.5도 오르면 기상이변이 폭발적으로 늘 것이라는 가정 하에 지구 평균 기온 상승폭을 1.5도로 제한한다는 내용이다. 이는 2015년 유엔기후변화협약 당사국 총회에서 세계 195개 나라가 채택한 파리협정에 담겼다.

게이츠는 이 발언에 앞서 인류가 이미 달성한 기후변화 대처의 성과를 평가하면서도 추가로 필요한 성취를 이루기가 어렵다는 점을 강조했다.

게이츠는 그러나 "이제는 값싸진 태양광 패널이나 리튬이온 배터리에서 일어났던 일, 우리는 그걸 다른 6개 기술에서도 할 필요가 있다"면서 녹색 강철과 저렴한 수소, 연안 풍력 등을 지목했다.

그러면서 "이는 많은 돈을 필요로 한다"면서 "하나의 경로에만 의존하고 있지 않고 빠른 혁신을 이뤄야만 할 것"이라고 말했다.

영국이 기후변화 이슈에 얼마나 잘 대처했는지를 묻는 헌트 의원의 물음에 게이츠는 "영국은 사실상 모범적"이라며 "영국은 기후 진전에서 아주 좋은 평가를 받았다"고 답했다.

